Favignana, il prefetto sospende il sindaco arrestato per corruzione

Il prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi, ha notificato al segretario comunale di Favignana il provvedimento col quale in base alla legge Severino, ha sospeso dalle funzioni di sindaco Giuseppe Pagoto, ai domiciliari da venerdì nell’ambito dell’indagine «Aegades».

Le indagini hanno svelato un accordo tra Pagoto e il direttore dell’Amp delle Egadi, Stefano Donati, ormai ex direttore dell’Amp, sottoposto all’obbligo di dimora a Roma è indagato per corruzione in concorso con il sindaco per l’assegnazione dei servizi ausiliari all’interno dell’area protetta, con l’assunzione di persone che lo avevano sostenuto alle amministrative del 2018.

