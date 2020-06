Trapani, riparata la fognatura di via Libica

Finalmente ci siamo. Sono terminati i lavori della condotta fognaria di via Libica a Trapani, che porta le acque nere dall’impianto di sollevamento di via Marsala al depuratore consortile di Nubia. La linea è stata messa in pressione già ieri mattina e tutto è proceduto regolarmente.

Inoltre, ieri sera è terminato anche lo sversamento in mare. Infatti, la procedura d’emergenza in caso di rottura delle condotte, prevede che i reflui vengano scaricati dal pennello del lungomare Dante Alighieri all’altezza di via Tunisi, di fronte il Centro Comunale di Raccolta di rifiuti di Trapani.

Un bel sospiro di sollievo da parte degli esercenti della via Libica che verosimilmente oggi potranno tornare a vedere la strada completamente aperta dopo la messa in posa dell’asfalto.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE