Trapani, venditore ambulante bengalese nascondeva un chilo di droga in casa

Il cittadino bengalese Ali Harris, venditore ambulante di 44 anni, è stato arrestato dalla polizia perchè trovato in possesso di 10 panetti di hashish dal peso complessivo di un chilogrammo. Erano nascosti presso la sua abitazione, in via Spalti.

Ad attirare l’attenzione dei poliziotti è stato il via vai di persone, tra cui alcuni noti assuntori di stupefacenti. Lo scorso giovedì, dopo una lunga attività di osservazione, è scattato il blitz. La droga è stata trovata nascosta dietro al frigorifero, all’interno di una busta in cellophane.

Harris, regolarmente soggiornante in Italia, era noto agli agenti per la sua attività di venditore ambulante. Il suo arresto è stato convalidato dal gip di Trapani, che lo ha successivamente sottoposto ai domiciliari.

Già nel febbraio del 2018, nello stesso stabile, gli agenti della Squadra Mobile avevano arrestato un cittadino nigeriano in possesso di un chilo e mezzo di hashish e 110 grammi di marijuana, trovandovi anche tre sue giovani connazionali costrette a prostituirsi per pochi euro. In quell’occasione, le donne furono immediatamente accompagnate in questura e successivamente collocate in un centro antiviolenza.

© Riproduzione riservata