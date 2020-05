Scoperta una discarica abusiva ad Alcamo, scatta una denuncia

Sequestrata un'altra discarica abusiva in provincia di Trapani. Questa volta si tratta di un'area di ben 1100 metri quadrati scoperta ad Alcamo. Scatta una denuncia per il proprietario, un alcamese di 51 anni. E' questo il bilancio dell'ennesimo controllo in materia di violazioni ambientali effettuato dai carabinieri della Stazione di Alcamo e dai colleghi Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale.

La segnalazione era partita dal 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Palermo, che avevano avvistatl l'area. I militari hanno poi accertato che nel vasto appezzamento di terreno il proprietario aveva abbancato, in assenza di autorizzazione, rifiuti speciali, pericolosi e non, come elettrodomestici, carcasse di veicoli, materiale ferroso, olii esausti, batterie in piombo e pneumatici, imballaggi in plastica e componenti meccaniche varie.

All'uomo è stato contestato il reato di Attività di gestione rifiuti non autorizzata.

© Riproduzione riservata