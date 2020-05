Discarica abusiva scoperta e sequestrata a Valderice: una denuncia

Un’area di circa 1000 mq, in cui erano stati collocati rifiuti speciali non pericolosi, è stata sequestrata dai carabinieri della Stazione di Valderice e i Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo Cites - Distaccamento di Trapani.

I militari nel corso di un accesso ispettivo presso una azienda specializzata nella lavorazione della pietra e del marmo a Valderice, hanno accertato che in una area di pertinenza della società vi era un accumulo di circa 1.000 metri cubi di rifiuti fangosi provenienti dalla lavorazione del marmo. Gli accertamenti e la disamina dei registri di carico e scarico dei rifiuti, hanno permesso di verificare che la ditta, da oltre due anni, non conferiva i rifiuti nell’apposita discarica.

In considerazione di ciò e del fatto che la collocazione di una quantità ingente di rifiuti speciali non pericolosi fosse stata effettuata in un’area priva di una pavimentazione che potesse impedire lo spargimento e l’assorbimento dei liquami nel suolo, i militari hanno sequestrato le aree interessate dai rifiuti e gli stessi presenti, contestando al responsabile legale il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.

