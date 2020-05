Erice, riapre il mercatino: le regole per l'accesso

Il mercato del contadino di viale della Provincia è di nuovo in funzione. Dopo il lockdown per l'emergenza coronavirus, nell'area antistante il cancello della Cittadella della salute ieri mattina è tornato l'appuntamento del mercoledì con i prodotti a chilometro zero ed altre bontà del territorio.

La riapertura del mercato è stata disposta con propria ordinanza dalla sindaca di Erice Daniela Toscano. L'accesso tra i gazebo al punto vendita è regolamentato in base alle disposizioni anticovid19.

I protocolli di sicurezza puntano ad evitare assembramenti ed a garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con i cittadini e gli operatori commerciali che hanno l'obbligo di indossare guanti e mascherina. All'interno del mercato non ci possono poi essere più di trenta persone contemporaneamente, tanti quanti sono i punti vendita. Gli ingressi saranno contingentati dai volontari delle associazioni di Protezione Civile.

