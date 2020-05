Blitz a Mazara del Vallo, sequestro di droga per un valore di 80 mila euro: due ai domiciliari

Quasi 4 chili e mezzo di droga sequestrata e due arresti: questo il bilancio di un'operazione della polizia di Mazara del Vallo. Ai domiciliari sono finiti Vincenzo Evola, 44enne, e Giuseppe Bastone, 55enne, quest’ultimo sottoposto anche alla misura di prevenzione con obbligo di soggiorno. La droga sequestrata ha un valore complessivo di 80 mila euro.

Evola è stato arrestato di fronte allo stadio comunale Nino Vaccara. L’uomo era nel mirino degli investigatori da tempo e il pomeriggio del 5 maggio è stato visto uscire dalla palazzina dove abita Bastone. Il 44enne aveva con se un pacco sospetto.

I poliziotti lo hanno seguito e all’altezza dello stadio comunale lo hanno circondato, fermato, e perquisito. All’interno del pacco, l’uomo nascondeva 350 grammi di marijuana già pronta per essere immessa nel locale mercato della droga. La perquisizione, quindi, è stata estesa all’abitazione del mazarese, dove sono stati trovati altri 20 grammi di marijuana, tutto l’occorrente per la lavorazione e il confezionamento della droga e la contabilità del traffico illecito, spunto per ulteriori indagini.

Gli agenti hanno poi proceduto nei confronti di Bastone. Nel terrazzo del palazzo in cui abita, durante una irruzione, sono stati trovati sacchi di plastica contenenti ulteriori 4 kg di marijuana, gli strumenti per il taglio e il confezionamento della droga. Nell’'appartamento c'era, invece, un’agenda con la contabilità dell’illecito traffico. I due sono agli arresti domiciliari.

