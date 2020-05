Ladro d'appartamento sorpreso a Marsala: arrestato 23enne

Il 23enne marsalese Pietro Trombino è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Marsala per tentato furto in abitazione. Una segnalazione di furto al 112 ha fatto scattare l'allarme e così i militari della Stazione di Marsala, allertati dalla Centrale Operativa dell’Arma, sono giunti presso un’abitazione di Via Gorizia, nel versante nord della città.

Trombino è stato sorpreso sul muro di cinta ed ha cercato di fuggire ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato. Dal successivo sopralluogo presso l’abitazione i carabinieri hanno accertato che all’interno di uno zainetto abbandonato sul pavimento, era stato già messo diverso materiale elettrico pronto per essere rubato. All’interno dell’immobile, inoltre, i militari hanno trovato anche una zappa, un martello ed un avvitatore elettrico, utilizzati verosimilmente per introdursi nell’abitazione e smontare le varie componenti elettriche da rubare.

Trombino è stato condotto presso la Caserma “Silvio Mirarchi” di Marsala dove, al termine degli accertamenti di rito, è stato arrestato per tentato furto aggravato, mentre il materiale elettrico trovato è stato restituito al legittimo proprietario. Il giudice lilybetano, oltre a convalidare l’arresto operato dai carabinieri, ha stabilito nei confronti del giovane marsalese la misura cautelare dei domiciliari con braccialetto elettronico.

