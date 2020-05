Controlli alla stazione di Marsala, 29enne sorpreso con marijuana: denunciato

Un ventinovenne nigeriano domiciliato a Castelvetrano, S.O., è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso dei servizi predisposti per la verifica delle prescrizioni imposte per il contenimento del Covid-19, carabinieri ed esercito, giunti nei pressi della stazione ferroviaria di Marsala, hanno controllato il giovane che è subito apparso nervoso e non ha saputo giustificare la sua presenza fuori dalla propria abitazione.

I militari hanno deciso di approfondire il controllo mediante una perquisizione personale e sono stati trovati, nascosti in un borsello di tela nero, 52 grammi di marijuana che sono stati poi sequestrati.

Il 29enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Marsala per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato sanzionato amministrativamente per la violazione delle disposizioni imposte per la prevenzione ed il contrasto del Coronavirus.

