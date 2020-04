Coronavirus, a Castellammare controllate 707 persone: due denunciate e 7 sanzionate

Sono state controllate 707 persone controllate, ne sono state denunciate 2 e sanzionate 7 nell'ambito dei controlli per il coronavirus a Castellammare del Golfo. Controllate anche 1480 attività. È questo il bilancio fornito dalla polizia municipale per gli 45 giorni dall'inizio dell'emergenza.

In dettaglio nel mese di marzo la polizia municipale ha controllato 338 persone e 629 attività commerciali. Due i cittadini denunciati il 23 marzo quando erano state controllate in totale 21 persone, all’indomani del dpcm con cui il presidente del consiglio Giuseppe Conte aveva introdotto ulteriori misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica.

Nei primi 15 giorni di aprile inoltre i controlli della polizia municipale sono stati raddoppiati e sono state controllate 369 persone e 851 attività commerciali. E sette attività commerciali sono state sanzionate nel periodo tra il venerdì santo e le giornate di Pasqua e Pasquetta.

«Non è il momento di abbassare la guardia ed occorre attenersi scrupolosamente alle misure anticontagio ma i cittadini hanno riposto con responsabilità ed attenzione agli indirizzi per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 - affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla polizia municipale, Vincenzo Abate -. Abbiamo potenziato i controlli ed incrementato le ore di lavoro della polizia municipale ma i dati del report di monitoraggio parlano chiaro: solo due persone denunciate e sette attività commerciali sanzionate. La polizia municipale, guidata dal comandante Osvaldo Busi, e tutte le forze dell’ordine, hanno svolto un lavoro attento ma la collaborazione dei cittadini è fondamentale e, tranne alcuni fatti marginali, la risposta è stata molto positiva. Nell’interesse di tutti invitiamo ancora la cittadinanza a rimanere a casa –concludono il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore Vincenzo Abate-, ed uscire solo per necessità e nei casi previsti così da rispettare le misure di contenimento».

© Riproduzione riservata