Nave da crociera al largo di Marsala, passeggero sbarcato è negativo al coronavirus

È risultato negativo al tampone per l’accertamento del coronavirus il passeggero sbarcato ieri mattina dalla nave da crociera Costa Deliziosa, ormeggiata al largo di Marsala, e poi trasferito al Covid Hospital allestito al «Paolo Borsellino».

L’uomo, un pensionato toscano di 78 anni, portato a terra con un tender, aveva difficoltà respiratorie e per questo è stato intubato a bordo.

Ricoverato in terapia intensiva, il pensionato era a bordo della nave crociera da gennaio, quando la Costa Deliziosa è partita da Venezia per il giro intorno al mondo. A dare notizia della negatività dell’uomo al Covid 19 è stato il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, che ha detto che «è un’ottima notizia per il paziente e per tutti i passeggeri e il personale di bordo che, dopo ore di ansia, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo e riprendere presto la navigazione per il luogo di destinazione».

