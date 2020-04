Coronavirus, nave da crociera con 310 italiani a Marsala: passeggero in ospedale

Sospetto caso di coronavirus a bordo della nave da crociera Costa Deliziosa attraccata da questa mattina a Marsala. Si tratta di un uomo di 79 anni, originario di Livorno, che è stato già ricoverato presso il reparto di Terapia Intensiva del “Paolo Borsellino”, che da alcune settimane è Covid-Hospital per la provincia di Trapani, ed è stato sottoposto al tampone. Dai primi riscontri emerge che l’uomo soffriva di sintomatologie pregresse.

La nave si trovava da questa mattina ferma a circa due miglia dal porto di Marsala. È una delle poche navi da crociera ancora in circolazione, salpata lo scorso 5 gennaio da Venezia e in alto mare dal 14 marzo. In attesa dell'esito del tampone, in via precauzionale, sono state attivate tutte le misure necessarie per evitare il contatto tra i 1.814 passeggeri. Al momento non risulta nessun altro caso. A bordo ci sono 310 italiani e 898 componenti dell’equipaggio.

In mattinata dall’imbarcazione avevano chiesto la possibilità di attraccare a Malta, ma la richiesta è stata respinta. Il trasbordo è stato operato da due mezzi della Capitaneria di porto di Marsala, poi l’uomo è stato trasferito al nosocomio da un'ambulanza del 118.

La nave - tuttora ferma in rada con lo status di «evacuazione in corso» - secondo programma dovrebbe concludere il proprio tour il prossimo 26 aprile a Venezia, dopo aver viaggiato dal Mediterraneo all’Atlantico, passando per Perù, Cile e la Nuova Zelanda.

