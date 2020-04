Coronavirus, sesso in auto ad Erice: multa da 800 euro per una coppia

Avevano deciso di appartarsi all’interno di un'automobile per consumare una rapporto sessuale in pieno giorno, intorno alle ore 10,30. Alla coppia, un uomo e una donna, sono state elevate sanzioni amministrative complessivamente per circa 800 euro.

I due, in violazione delle vigenti misure di contenimento e distanziamento sociale, poiché appartenenti a comuni diversi distanti della provincia ed a nuclei familiari diversi, sono stati sorpresi dai carabinieri di Erice.

