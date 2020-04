Comunità alloggio e case di cura: chiusa una struttura ad Erice, 4 denunce nel Trapanese

Controlli a tappeto, per oltre due mesi, nelle strutture socio-assistenziali nel Trapanese. Sono ben 10 le comunità alloggio e case di riposo per anziani, passate al setaccio nel territorio di Trapani ed Erice da parte dei carabinieri del N.A.S. di Palermo, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Trapani.

Sono state denunciate 4 persone, legali responsabili di quattro delle dieci strutture, per violazioni in materia di pubblica sicurezza, privacy e sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre per nove strutture è scattata una segnalazione alle autorità amministrative competenti, Asp Trapani e comune di Erice, relativamente a problematiche di natura igienico – strutturali e ampliamento non autorizzato della capacità ricettiva.

Sono state elevate sanzioni per oltre 5 mila euro.

Dopo le segnalazioni, il Comune di Erice ha deciso di chiudere una comunità alloggio per la completa mancanza dei requisiti igienico strutturali previsti, diffidando altre sei strutture ricettive e invitandole ad adeguare i requisiti esistenti alle previste normative.

