Violano la quarantena per fare un barbecue insieme: otto multati a Custonaci

Si erano recati tutti insieme in una villetta di Custonaci per un barbecue in famiglia, in barba ai divieti e alle restrizioni vigenti imposte per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Otto persone, peraltro di nuclei familiari diversi, sono state multate dai carabinieri.

Gli otto indisciplinati, oltre a violare le regole di distanziamento sociale, provenivano da comuni diversi, pur essendo vietati gli spostamenti da un territorio a un altro (se non per motivi urgenti, di salute o di lavoro).

Per evitare il ripetersi di episodi simili, in vista di Pasqua e Pasquetta i carabinieri del Comando Provinciale di Trapani intensificheranno ulteriormente i controlli per monitorare e sanzionare eventuali spostamenti non consentiti.

