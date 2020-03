Accoltella un coetaneo a Erice: scatta l'arresto per un giovane

Con l'accusa di lesioni personali aggravate, i carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato e posto ai domiciliari, Salvatore Grammatico 18 anni trapanese. Il giovane, nel corso di una discussione per futili, aveva nei giorni scorsi aggredito per strada un giovane di Erice di 22 anni, colpendolo ripetutamente con un coltello.

Le indagini avviate immediatamente hanno permesso di identificare ed rintracciare immediatamente l'aggressore. Inoltre è stata anche ritrovata l'arma utilizzata durante l'aggressione da Salvatore Grammatico, un coltello a farfalla della lunghezza 18,5 centimetri. Salvatore Grammatico è già conosciuto dalle forze dell'ordine.

La vittima ha riportato diverse ferite da taglio sul torace e sul braccio sinistro ed attualmente si trova ricoverata presso l'ospedale “S. Antonio Abate” di Trapani, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Proprio per gli inequivocabili indizi di colpevolezza raccolti nel corso delle indagini dai militari dell'Arma, Salvatore Grammatico è stato dichiarato in arresto e, concluse le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che, ieri, ha convalidato l'arresto.

