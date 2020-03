Alcamo, il sindaco e la giunta donano 5 mila euro all'ospedale

Un sostegno economico da parte del sindaco, della giunta e del presidente del consiglio comunale di Alcamo, in favore di chi lavora nella sanità e, quindi, è in prima linea per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. L'iniziativa benefica è rivolta in particolare all'ospedale alcamese «San Vito e Santo Spirito».

«Abbiamo deciso - spiega il sindaco Domenico Surdi - di donare 5 mila euro dei nostri stipendi all'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, da destinare per ciò che è necessario all'ospedale di Alcamo per affrontare l'emergenza Coronavirus. Vogliamo che il nostro presidio ospedaliero sia in grado di sostenere questo momento di grande difficoltà».

Un gesto di solidarietà in questo momento particolare. «Siamo consapevoli - aggiunge Surdi - che è un piccolo gesto rispetto a quanto stanno facendo instancabilmente medici, infermieri e tutti coloro i quali lavorano nella sanità, ma è un segnale di solidarietà e di unità perché insieme ce la faremo».

