Coronavirus, ospedali di Trapani: attivati i punti pre triage e la sanificazione

L'Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha attivato un piano di sanificazione e disinfezione per contrastare il Coronavirus. Il programma, elaborato dalla Direzione aziendale, prevede attività di pulizia straordinaria e sanificazione dei presìdi ospedalieri e territoriali compresi tutti gli ambulatori e gli uffici amministrativi. La sanificazione, che viene effettuata con prodotti specifici per la disinfezione di superfici di contatto come maniglie, tastiere di pc, scrivanie, è programmata ogni sabato e domenica per i prossimi tre mesi.

Il provvedimento, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, rientra in un più ampio e articolato piano dettato dal ministero che prevede anche l'attivazione di tutte le strutture di pre-triage collocate nei presìdi ospedalieri del territorio e l'allestimento di postazioni mobili all'esterno dei nosocomi.

«Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in Pronto soccorso - raccomanda una nota dell'Amministrazione sanitaria - ma nelle apposite strutture sanitarie di pre-triage». Qui verranno accolti da personale infermieristico che avrà il compito di accertare: la presenza di sintomatologia riconducibile al Coronavirus e/o eventuali contatti avuti con le «zone rosse».

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE