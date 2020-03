Coronavirus, a Trapani i volontari dell'oratorio salesiano portano la spesa agli anziani

Un gruppo di ragazzi insieme al responsabile dell'oratorio salesiano di Trapani si rendono disponibili ad aiutare le persone dai 70 anni in su, e che hanno delle patologie, che preferiscono rimanere a casa per evitare possibili rischi derivanti dal Coronavirus, per fare la spesa. Saranno, così, i ragazzi dell'oratorio a fare la spesa e portarla a casa delle persone che ne faranno richiesta.

Il numero al quale rivolgersi è: 380/3553426. Le attività dell'oratorio sono state sospese fino al 15 marzo. Il direttore dell'oratorio di Trapani, Giuseppe Virzì, afferma: "Per adesso le attività del nostro oratorio sono ferme e la nostra iniziativa nasce perché comunque vogliamo essere utili alla nostra comunità. Una decina di ragazzi dell'oratorio, con le opportune precauzioni, sono pronti e disponibili per farlo".

"Abbiamo un quartiere - spiega monsignor Antonino Adragna amministratore parrocchiale di Maria SS. Ausiliatrice - dove ci sono molti anziani, come del resto anche al centro storico, e queste persone o vivono da sole perché non si sono sposate o non sono aiutati dai figli, e sono chiamati a risolvere da soli le loro faccende sia per quanto riguarda la spesa sia per quanto riguarda le altre necessità. Noi abbiamo contezza di questa situazione in quanto siamo a contatto con loro grazie ai ministri straordinari della comunione che vanno a trovarli".

