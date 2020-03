Nascondeva in casa cocaina, crack e marijuana: un arresto a Trapani

Cocaina, marijuana, crack. A scovare le svariate dosi trovate in casa di un noto spacciatore di Trapani, Bernardo Tesè, 51 anni, il fiuto del cane Ron nel corso di un servizio di controllo sul territorio dei carabinieri della durata di ben 12 ore.

Nell'appartamento del pusher sono state rinvenuti: 7,05 grammi di crack, suddiviso in 15 dosi; 12,05 grammi di cocaina suddivisa in 25 dosi; 0,7 grammi di marijuana; 164,03 grammi di sostanza da taglio; un bilancino di precisione e un grinder con marijuana già tritata.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. In manetta invece il pusher che al termine delle formalità di rito, è stato trasferito al carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.

Nel corso dei controlli sono stati inoltre deferiti in stato di libertà: G.G., 30 anni perché sorpreso alla guida di una moto ma sprovvisto di patente; R.G., 45 anni, trovato in possesso in un coltello di genere vietato; C.A., 27 anni, poichè trovato in possesso di un grammo di marijuana.

In totale sono state controllate quasi 100 persone a bordo di 48 veicoli, 3 esercizi commerciali, ed effettuate contravvenzioni al Codice della srada per un importo di 27 mila euro, sequestrate 5 autovetture e sottoposti a fermo amministrativo ulteriori 4 veicoli.

