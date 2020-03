Ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, completati i lavori: operativa l'elisuperficie

È operativa l'elisuperficie adiacente all'Ospedale Sant'Antonio Abate: sono stati completati i lavori di realizzazione. La struttura è già stata posta a servizio del nosocomio, ma, così come riporta Giacomo Di Girolamo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, l'Azienda sanitaria provinciale chiarisce che, a seguito del rilascio delle certificazioni dell'opera e degli impianti realizzati, "risulta, allo stato, idonea all'utilizzo esclusivamente per i voli diurni".

Per accelerare l'acquisizione delle autorizzazioni da parte dell'E.N.A.C. all'effettuazione dei voli notturni, l'Unità operativa Gestione Tecnica dell'Azienda sanitaria, ha proceduto ad indire una procedura aperta per l'individuazione del Gestore della struttura aeroportuale, che curerà l'espletamento delle necessarie pratiche aeronautiche.

