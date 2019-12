Elisuperficie all'ospedale di Trapani, la variante non rallenta la consegna

Un intoppo di natura tecnica durante l'esecuzione dei lavori, ormai in fase di completamento, per la realizzazione dell'Elisuperficie a servizio dell'ospedale Sant'Antonio Abate. Ma, assicurano gli uffici dell'Azienda sanitaria provinciale, non determinerà modifiche alla durata contrattuale che era stata fissata con la consegna dei lavori.

Dopo l'aggiudicazione definitiva, i lavori sono stati consegnati il 18 giugno scorso, ma il loro concreto inizio è avvenuto il successivo 8 luglio, con un termine previsto per l'ultimazione di 180 giorni «naturali e consecutivi».

In fase di esecuzione, però, è emersa la necessità di apportare modifiche non sostanziali alle lavorazioni previste, al fine di migliorare la qualità dell'opera.Da qui la perizia di variante per adeguare i lavori alle reali esigenze manifestatesi durante il corso dell'intervento.

