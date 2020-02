Mazara, vandali in azione nel centro storico della città

Vernice bianca gettata sopra due pannelli in legno ove raffigurate scene relative al santo patrono della Città, San Vito Martire. Brutto risveglio per i cittadini di Mazara del Vallo ed in particolare del centro storico ove collocati i due dipinti, nella storica via porta Palermo, l'antica via delle maestranze mazaresi.

Si tratta ovviamente di un grave atto vandalico, perpetrato probabilmente in piena notte approfittando dell'assenza in quel punto di telecamere di videosorveglianza.

I vandali con della vernice bianca, nella fattispecie ad acqua, hanno ricoperto in entrambi i dipinti le immagini di San Vito. Grande amarezza per quanto accaduto è stata espressa dal presidente dell'associazione culturale «Padre Gaspare Morello», Sabrina Caradonna, proprietaria dei due dipinti realizzati dall'artista mazarese Sabrina Russo e collocati dalla scorsa estate in quel punto nodale dell'antica kasbah, sulle pareti dello storico palazzo nobiliare Milo, nell'ambito di un progetto di “street art” avviato da alcuni anni nel centro storico.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

