Avevano stoccato diverse autovetture incidentate in un fondo agricolo, nella strada Locogrande dell’omonima frazione di Trapani, ma sono stati scoperti, ieri, dai carabinieri e denunciati per abbandono di veicoli fuori uso e attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Si tratta di T.G., un 64enne, e di D.C., un 43enne: gestivano i rifiuti pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione. L'appezzamento di terreno è stato sequestrato.

© Riproduzione riservata