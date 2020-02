Castelvetrano, i bus saranno di un'altra ditta

Autoservizi Salemi e il Comune di Castelvetrano non trovano un accordo e vengono sospese le corse per gli studenti. Il sindaco ha già una soluzione alternativa per gli studenti per un impegno di spesa di circa 25.000 euro.

Sembrerebbe vicino un contenzioso tra il Comune e la stessa Società marsalese che da anni offre puntualmente il suo servizio alla comunità castelvetranese. Intanto arriva sul tavolo del sindaco una nota dell'Azienda di Autotrasporti che preannuncia in tempo un taglio alle corse o non si sa se ci siano anche problemi legati anche al pagamento del servizio.

Il sindaco da parte sua aveva chiesto all'Azienda sin dallo scorso novembre, di accettare la proroga del contratto con la riduzione delle corse con un forte abbattimento sui costi, cosa che invece l'Autotrasporti Salemi era disposta ad accettare, ma solo alle stesse condizioni contrattuali di prima.

