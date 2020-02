Droga in casa, arrestata una coppia per spaccio a Trapani

Una coppia di coniugi è stata arrestata ieri sera dai carabinieri di Trapani per dentenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

A finire in manette sono stati Francesco Paolo Bonanno, di 61 anni, e la coniuge Anna Maria Chetta di 58 anni. Nella loro abitazione i militari hanno rinvenuto sostanze stupefacenti di diverso tipo: 156 dosi di cocaina, 90 dosi di eroina, 18 dosi di marijuana, 44 di crack e circa 3450 euro in contanti, probabili proventi dell'attività di spaccio, oltre a due bilancini di precisione.

Tutto il materiale è stato ritrovato in bella vista come se fosse messo in vetrina al supermercato e sottoposto sotto sequestro.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo come disposto dall’autorita giudiziaria competente.

© Riproduzione riservata