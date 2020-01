Furti a Campobello di Mazara, arrestato "topo d'appartamento"

Colto in flagrante il "topo d'appartamento" che aveva svaligiato diverse abitazioni a Campobello di Mazara e più precisamente nella località balneare di Tre Fontane.

Nella serata di ieri Said Walid è stato sorpreso mentre trasportava da un’abitazione di via Siena due bicilette custodite in un giardino. I carabinieri, una volta individuato, lo hanno inseguito, bloccato e infine arrestato. Il 39enne, accusato di furto aggravato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria di Marsala e in attesa del rito per direttissima.

© Riproduzione riservata