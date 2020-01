Giro di vite a Salemi, arrestati uno spacciatore e un rapinatore

È di due arresti il bilancio dei controlli avvenuti sabato scorso a Salemi da parte dei carabinieri. In manette è finito Sambou Jawla, originario del Gambia, 30enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane, dopo esser apparso nervoso ad un controllo per le vie del paese, ha destato sospetto. I militari, a quel punto, hanno deciso di approfondire il controllo estendendo la perquisizione anche presso l’abitazione dove sono stati recuperati trenta grammi di hashish nascosto in un ripostiglio dell’abitazione già suddiviso in dosi, materiale per il confezionamento e oltre duecento euro di denaro contante in varie banconote, e ritenuto presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Nella stessa giornata, i carabinieri hanno poi eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di P.T. 23enne. Il provvedimento è stato emesso dall’ufficio esecuzioni penali presso il tribunale ordinario di Palermo ed è stato eseguito nella serata di ieri dai Carabinieri che, al termine degli accertamenti di rito e del fotosegnalamento dell’uomo, lo hanno condotto presso la casa circondariale di Trapani.

L’arrestato dovrà scontare una pena di due anni e otto mesi di reclusione per una rapina commessa a Palermo a settembre scorso.

