Evade dai domiciliari e va in giro sullo scooter senza assicurazione, arrestato a Mazara

Evade dai domiciliari e va in giro a bordo di uno scooter. È accaduto a Mazara del Vallo dove i carabinieri hanno arrestato, domenica scorsa, il 36enne tunisino Bassam Gomri.

I militari, allertati dell'allontanamento di Gomri dal domicilio presso il quale era sottoposto agli arresti, hanno deciso di verificare e non trovandolo in casa hanno iniziato a cercarlo. L'uomo è stato trovato le vie del centro a bordo di uno scooter privo di assicurazione.

Il veicolo è stato immediatamente sequestrato mentre Gomri, che già nel mese di luglio dello scorso anno si era allontanato dal proprio domicilio senza la prevista autorizzazione della Autorità Giudiziaria, è stato arrestato per evasione e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per rito direttissimo.

