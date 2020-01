Movida selvaggia a Trapani, presto le telecamere per controllare

Entro il prossimo 31 gennaio la ditta per l'istallazione delle telecamere di sicurezza in centro, a Trapani, dovrebbe effettuare i lavori. Lo ha comunicato l'assessore Peppe La Porta, replicando così alla nota di Diventerà Bellissima che pone nuovamente al centro dell'attenzione la movida notturna.

Critica, così come riporta Francesco Tarantino in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, Marina Biondo, presidente dell'associazione dei commercianti "Trapani Centro" che sottolinea tra le altre cose che "diverse sono state le richieste e le segnalazioni ma non abbiamo al nostro fianco le forze dell'ordine e l'amministrazione diventa impossibile attuare dei veri e duraturi cambiamenti".

