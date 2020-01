Grosso albero crolla in strada, perde pezzi il bosco di Erice

Alberi caduti ad Erice dopo l'ondata di maltempo. La scorsa notte il vento ha buttato giù un grosso albero, all'altezza di Santa Maria delle Grazie, all'ingresso del borgo medievale, ostruendo praticamente l'intera carreggiata ed impedendo il passaggio dei mezzi.

L'ultimo polmone verde del Monte fa i conti sempre più con il maltempo e gli incendi in estate. Per salvaguardare questo patrimonio ambientale l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniela Toscano ha presentato un progetto, per poco più di 500 mila euro, dove tra le altre cose è prevista anche la ripulitura dalle piante infestanti.

L'articolo di Mario Torrente nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE