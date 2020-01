Litiga con i familiari e minaccia di fare esplodere la casa, arrestato ad Erice

Litiga con la famiglia e minaccia di far saltare in aria la casa. Manuel Guarnotta, 20enne di Erice, è stato arrestato ieri dai carabinieri dopo la segnalazione della madre in preda alla disperazione.

All'arrivo dei militari, il giovane è stato trovato con in mano una bombola di gas mentre, in evidente stato di agitazione, inveiva contro la madre distruggendo diversi suppellettili presenti all'interno dell'abitazione e minacciando di far esplodere la casa. Il giovane era stato già arrestato nei giorni scorsi per aver tentato di rapinare una tabaccheria.

L'articolo completo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

