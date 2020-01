Alcamo, incendio doloso distrugge un magazzino

È caccia ad un uomo incappucciato con un bidone in mano e un accendino che ha letteralmente devastato un magazzino agricolo alla periferia di Alcamo. Si vede con chiarezza dalle immagini di videosorveglianza, da una telecamera installata nei pressi dell'immobile.

Si sono salvati soltanto le quattro mura perimetrali e nulla di più. Una notte di fuoco quella che ha segnato il nuovo anno ad Alcamo e che ha interessato la contrada Maruggi, strada poco distante dalla provinciale che collega la cittadina a Camporeale.

Intorno alle 2 qualcuno, agendo nel buio e aiutato probabilmente anche dal fatto che in quel momento la città fosse coinvolta e distratta nei festeggiamenti della notte di San Silvestro, ha appiccato le fiamme dopo aver cosparso del liquido infiammabile in tutto il perimetro dell'immobile, utilizzato come magazzino agricolo.

