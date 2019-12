Violenta rapina con sequestro, arrestata marsalese

Rapinatrice arrestata dagli agenti del commissariato di Marsala. Ordine di carcerazione della procura di Trapani a carico di Anna Cappitelli, 37 anni, condannata per sequestro di persona, rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso: reati commessi in data 15 settembre 2017 nei confronti di un anziano cittadino tunisino.

La donna e due complici, armati e con fare violento, si impossessarono della somma di 1.500 euro che la vittima custodiva nel portafoglio. Per intimorire l’uomo, il gruppo utilizzò un bastone e un coltello, infliggendo diverse ferite da taglio in numerose parti del corpo e una frattura alla mano.

L’anziano venne trattenuto, in una zona appartata nei pressi della via Salemi. Nelle ore successive, grazie al lavoro minuzioso dei poliziotti del commissariato di Marsala, furono identificati due degli autori rintracciati e sottoposti a fermo di polizia giudiziaria, misura convalidata dall’autorità giudiziaria. Dopo un iniziale periodo trascorso in regime di custodia cautelare in carcere, solo la Cappitelli aveva ottenuto la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, misura quest’ultima, in più occasioni, violata.

A seguito della condanna e dell’ordine di esecuzione di oggi, è stata condotta nel carcere Pagliarelli di Palermo, per scontare la pena residua di 4 anni.

