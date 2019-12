Furti alle anziane, arrestato rapinatore seriale a Marsala

Giovane rapinatore arrestato dalla polizia. È il 31enne, marsalese, D.C.V., che è ritenuto un autentico «incubo» per le anziane signore marsalesi.

L'ordine della misura cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale di Marsala, Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari, per il reato di rapina aggravata, commessa il 4 settembre scorso, ai danni di una anziana donna di 79 anni, in pieno centro storico. Il giovane rapinatore è stato tratto in arresto dal personale della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza, diretto dal primo dirigente Matilde Corso, impegnato in uno specifico servizio antirapina.

L'uomo, secondo quanto accertato dalla polizia, sarebbe stato un vero e proprio incubo delle anziane donne marsalesi. Le indagini avrebbero infatti accertato che sarebbe stato autore di ben tre scippi in danno di altrettante donne che stavano tranquillamente passeggiando nel centro storico della città e che erano rimaste choccate e private delle collanine che portavano al collo.

