Mazara del Vallo, consegnati due defibrillatori: pronta anche un'app

Consegnati due defibrillatori semi automatici di ultima generazione, due teche da esterno preallarmate, 10 pannelli d'informazione con la mappatura dei punti cardio protetti, che saranno dislocati lungo le principali vie e piazze di Mazara del Vallo.

La cerimonia di consegna è avvenuta nei giorni scorsi, presso Sala La Bruna al Collegio dei Gesuiti del Comune di Mazara del Vallo. Il progetto "Salva una Vita" è stato realizzato dalla «Sarpiz Comunication» in collaborazione con il Comune.

Le nuove attrezzature sanitarie saranno installate all'esterno della Farmacia Calafarma in via Madonna del Paradiso, l'altra all'esterno della polizia municipale in via del Giovanni Bessarione. All'incontro sono intervenuti il delegato dell'Area Salute Roberto Foderà e il Referente dei Giovani Toni Russo della Croce Rossa di Mazara del Vallo per spiegare l'importanza dell'uso del defibrillatore.

Nell'ambito del progetto sarà inoltre realizzata una App dedicata, mediante la quale sarà facilmente individuabile e geo localizzabile il sito cardio protetto più vicino.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE