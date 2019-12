Campobello di Mazara, un arresto per spaccio di droga

Un uomo mazarese di 48 anni, residente da tempo a Campobello di Mazara, B.F., è stato arrestato, ieri, dalla Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di polizia di Mazara del Vallo, con l’ausilio delle unità Cinofile della Polizia di Stato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Gli investigatori, da diverso tempo, controllavano l'uomo che vive in una villa non lontana dal centro storico campobellese, in una porzione territorio ad alta intensità abitativa e caratterizzata da strade che si intrecciano. Gli agenti sono riusciti ad entrare all’interno, sorprendendo l’uomo che ha consegnato spontaneamente 40 grammi di marijuana contenuti all’interno di un sacchetto.

Dopo essere entrata all’interno dell’immobile, il cane poliziotto Ulla ha scoperto in un magazzino ulteriori 8 dosi già confezionate di marijuana, nascoste dentro una cassetta contenente utensili, un tubetto di comuni pasticche per il raffreddore contenente 0,3 grammi di cocaina, tre bilancini e 20 banconote da 50 euro. Nella villa, scoperto anche un contenitore con una dose di marijuana, forbici e un bilancino.

L’uomo è stato condotto negli uffici del Commissariato di polizia di Mazara del Vallo e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

