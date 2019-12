Bullismo, a Mazara i carabinieri incontrano gli studenti

Un incontro con gli studenti per la diffusione della cultura della legalità. Nella giornata di oggi, 13 dicembre, i carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno affrontato il tema i presso l’aula magna della scuola secondaria di primo grado “Giuseppe Grassa” di via Luigi Vaccara.

Un'iniziativa che ha coinvolto studenti di età compresa tra i 6 e i 13 anni per affrontare soprattutto il tema del bullismo. I giovanissimi alunni, di età compresa tra i sei ed i tredici anni, hanno dimostrato un interesse non comune per la loro età, incalzando i relatori con domande pertinenti ed interventi puntuali.

Il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, Tenente Marco Colella, accompagnato dal Brigadiere Francesco Sangiorgio, ha affrontato insieme al giovane uditorio il delicato argomento, spesso inconsapevolmente sottovalutato e confuso con innocenti atteggiamenti goliardici.

Al centro del dibattito il rischio che la problematica venga spesso valutata con eccessiva superficialità. Dello stesso avviso, la Preside dell’Istituto Teresa Guazzelli, che ha ribadito la centralità della collaborazione istituzionale tra gli istituti scolastici del territorio e l’Arma dei Carabinieri, a cui la stessa dirigente si è detta da sempre profondamente legata.

