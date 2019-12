Locogrande, sorpresi con la targa prova contraffatta: scattano due denunce

Due persone, C.P. di 55 anni e M.E. di 38 anni, sono state denunciate, ieri, dai carabinieri della Stazione di Locogrande perchè, durante un posto di blocco, sono state sorprese a bordo di un veicolo con la targa prova risultata contraffatta.

Nella tarda serata di ieri, invece, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno denunciato Claudio Viviani, che doveva trovare recluso in casa agli arresti domiciliari per esser stato arrestato durante lo scorso fine settimana dai carabinieri di Erice, per evasione: è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione.

