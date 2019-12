Favignana, sorpresi a raccogliere ricci nell'aerea protetta: denunciati 3 palermitani

Avevano appena raccolto ricci di mare in un'area marina protetta a Favignana ma sono stati sorpresi dai carabinieri che li hanno denunciati all'autorità giudiziaria. Si tratta di tre palermitani: P.R. 40enne, P.F. 31enne e B.A. 28enne.

Nel corso di un servizio di controllo, giunti nei pressi di Cala Rotonda, i carabinieri sono stati attratti da un’autovettura posteggiata sul ciglio della strada. Poco distante, nascosti in una insenatura della scogliera i tre uomini che stavano spaccando i ricci, conservando le uova in bicchieri di plastica che in quel momento erano già 39.

Oltre ai bicchieri pieni di uova i militari sequestrato e gettato nuovamente in mare oltre mille ricci

