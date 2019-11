Spaccio di droga a Marsala e Favignana, otto imputati chiedono l'abbreviato

Chiesto il rito abbreviato per otto persone nel procedimento relativo a tredici richieste di rinvio a giudizio avanzate dalla Procura di Marsala inerenti un'indagine sullo spaccio di droga, iniziata nel 2017 e che lo scorso 10 aprile è sfociata in quattro arresti (due in carcere e due ai domiciliari) e dieci denunce a piede libero.

Si tratta di uomini appartenenti, secondo gli inquirenti, alle organizzazioni criminali dedite allo spaccio di cocaina a Marsala e Favignana. A chiedere l'abbreviato sono stati i fratelli Sparla, Orto, Mannone, Rizzo, De Vita, Stabile e Cudia. Per loro il processo inizierà il 19 dicembre. Lo stesso giorno, il gup deciderà l'eventuale rinvio a giudizio degli altri cinque.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

Rifornivano di droga Marsala e Favignana: quattro arresti e dieci denunce Alessio Sparla Vincenzo Sparla Ignazio Mannone Nicolò Titone

