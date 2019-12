Spaccio di droga a Trapani, scatta un arresto

Un trapanese di 46 anni, Claudio Viviani, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Trapani per spaccio di droga.

I militari hanno notato, in via Mercè, l'uomo che, giungendo dalla via Calvano, entrava all’interno di uno stabile, dove attualmente si trova agli arresti domiciliari (per droga) un altro uomo. Dopo aver monitorato per ore tutti i suoi spostamenti, nel primo pomeriggio hanno deciso di intervenire eseguendo una perquisizione personale mentre Viviani era in centro città.

Nella tasca del giubbotto è stata trovata una busta in cellophane con all’interno 6 dosi di marijuana impacchettate con carta stagnola, 60 euro in banconote da 10 e 5 euro e altri 15 euro in monete. I carabinieri hanno poi perquisito il domicilio dell'uomo, trovando sul divano altri 57 grammi di marijuana in inflorescenze, un bilancino di precisione, carta per il confezionamento e 735 euro in banconote di diverso taglio contenute in un portafogli.

Viviani è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata