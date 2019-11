Trapani, spararono a un marocchino: giudizio immediato per due giovani

Disposto giudizio immediato per due giovani che spararono un colpo di revolver contro un marocchino, colpendolo alla mano sinistra. Per Vincenzo Mario Messina 22 anni, che avrebbe materialmente impugnato la pistola, e Sergio Manzo, 18 anni, l'accusa del giudice per le indagini preliminari di Trapani, Caterina Brignone, che ha accolto la proposta della Procura della Repubblica, è di tentato omicidio e porto illegale d'arma.

I due giovani sono stati arrestati qualche giorno dopo il fatto, avvenuto nella serata dell'11 luglio scorso al Rione Sant'Alberto, dalla Squadra Mobile di Trapani in collaborazione con l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ed il Commissariato di Marsala e da allora si trovano in carcere. Il processo a loro carico avrà inizio il 9 gennaio, davanti al Tribunale collegiale.

