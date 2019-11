Trapani, quattro auto in fiamme a San Giuliano: indagini in corso

Una deflagrazione poi un'altra e ancora un'altra e infine l'ultima, un botto dopo l'altro e fiamme altissime che si ergevano verso il cielo ad illuminare la notte. Così la notte scorsa gli abitanti della via Pagoto nel popolare quartiere di San Giuliano si sono svegliati.

Quattro auto posteggiate lungo quella stessa via infatti avevano preso fuoco una dopo l'altra. Sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino comando provinciale che hanno lavorato per alcune ore per avere ragione del fuoco. A dare l'allarme gli stessi abitanti della zona.

Sul posto anche i tecnici dei vigili del fuoco per i rilievi, si dovrà capire se si tratta di un incendio di origine dolosa.

