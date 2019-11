Omicidio Indelicato, i familiari di Nicoletta: "Fu plagiata"

Nuova luce sul trascorso di Nicoletta Indelicato, la 25enne uccisa a Marsala in circostanze ancora poco chiare. Imputati del delitto, davanti alla Corte D'Assise di Trapani, sono Margareta Buffa e Carmelo Bonetta, che ha già confessato ed ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato.

In aula - riporta Laura Spanò in un articolo pubblicato oggi sul Giornale di Sicilia - si è cercato di ricostruire il periodo che va dal 2017 fino alla sera della scomparsa di Nicoletta. Damiano Indelicato, il papà della giovane, ha dichiarato: "Io e mia moglie siamo usciti alle 20,30 per andare a cena. Nicoletta rimase a casa stava poco bene. Poi cambiò idea. Telefonò a mia moglie, le disse che l'aveva chiamata Margareta che voleva uscire con lei. Nicoletta faceva tutto quello che le chiedeva Margareta perché lei l'aveva plagiata soggiogata".

