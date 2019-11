Trapani, ladri al plesso Falcone dell'istituto Falcone

Ancora un raid all'Istituto Pertini, in questo caso presso il plesso scolastico "Falcone" di via De Santis, da parte di alcuni ladri. Sarebbero entrati, introno alle 2,30, forzando le finestre e, come riporta Laura Spanò in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, si sarebbero diretti verso i laboratori.

Polizia e investigatori della scientifica hanno effettuato i rilievi e avrebbero trovato tracce ematiche lasciate dai ladri. L'Istituto Pertini in questi anni è stato fatto oggetto di vari episodi simili con incalcolabili danni alla struttura.

