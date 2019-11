Castelvetrano, ruba un furgone e danneggia le auto in sosta: arrestato

Un 50enne, Giovanni Calamia, è stato arrestato ieri dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano per furto aggravato, danneggiamento e porto abusivo d’armi.

L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, è in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Ieri sera, presso la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, è arrivata la segnalazione del furto di un furgone Fiat Ducato per cui le pattuglie della Sezione Radiomobile si sono messe alla ricerca del mezzo. I militari hanno rintracciato il furgone, seguendolo a distanza. Durante il tragitto, Calamia ha colpito due automobili in sosta, danneggiandone le fiancate e costringendo i carabinieri ad intervenire per impedire eventuali e più gravi conseguenze.

L'uomo, a quel punto, ha abbandonato il mezzo ed è fuggito ma è stato rintracciato in stazione ed è stato arrestato. È stato trovato in possesso di un taglierino di 14 centimetri che è stato sequestrato. L’arrestato, dopo le formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Marsala, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di rito per direttissima.

