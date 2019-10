Castelvetrano, controlli sul territorio: due arresti

Due persone sono state arrestate a Castelvetrano dai carabinieri, una su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e una in flagranza di reato.

Lo scorso 25 ottobre, nella tarda serata, i militari del N.O.R.M.-Sezione Radiomobile hanno fermato il 28enne Leonardo Salluzzo, noto alle forze dell’ordine. L'uomo, sottoposto ai domiciliari, a seguito di un controllo non è stato trovato presso la propria abitazione ed è stato poi sorpreso mentre rincasava. Non avendo alcuna giustificazione né autorizzazione, è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di rito per direttissima. In occasione dell’udienza, il giudice ha disposto l’applicazione del braccialetto elettronico.

Il 26 ottobre, sempre a Castelvetrano, i militari della stazione hanno arrestato Giuseppe Giganti, 31enne originario di Marino, noto agli uffici giudiziari.

È stato notificato un provvedimento per espiazione di pena detentiva emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, dovendo scontare la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione. L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.

© Riproduzione riservata