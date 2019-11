Incidente sulla A1, il sindaco di Poggioreale è fuori pericolo

Non è più in pericolo di vita il sindaco di Poggioreale, Girolamo Cangelosi, tuttora ricoverato a Roma presso il Policlinico Umberto Primo. Cangelosi era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto sulla A1 tra Colleferro e Anagni. Lo scrive Mariano Pace su, Giornale di Sicilia di oggi.

Cangelosi si trovava a bordo della sua auto e stava raggiungendo Napoli dove si sarebbe imbarcato per Palermo. Il primo cittadino del centro belicino è stato trasportato in elisoccorso a Roma al Policlinico Umberto Primo dove è stato operato d'urgenza dal neochirurgo Massimo Chiara.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE