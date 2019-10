Incidente sulla A1, coinvolto il sindaco di Poggioreale: è in gravi condizioni

Si trova ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma il sindaco di Poggioreale, nel Trapanese, Girolamo Cangelosi, coinvolto in un incidente stradale ieri pomeriggio sulla A1.

"Siamo molto preoccupati, non sappiamo molto", dice la moglie Giusy Salvato. L’insegnante stamattina ha raggiunto l'ospedale in cui il marito è ricoverato in prognosi riservata dopo il violento impatto sull'autostrada, in direzione Napoli.

L'incidente è avvenuto alle 16.30 nel tratto tra Colleferro e Anagni. L'uomo, considerate le gravi condizioni, è stato trasferito con un eliambulanza e nella serata di ieri è stato sottoposto a un intervento chirurgico per il trauma cranico riportato.

Cangelosi si trovata a Roma per l'evento "Sindaci d'Italia" organizzato da Poste Italiane e secondo i primi riscontri sarebbe stato travolto da un’auto di grossa cilindrata mentre era diretto a Napoli, in vista dell’imbarco sul traghetto per Palermo. Cangelosi era alla guida di una Renault Clio della moglie.

Molti i messaggi di stima e apprezzamento espressi dai cittadini sui social network che, sulla pagina del sindaco, scrivono "Forza Mimmo lo so che sei forte!".

